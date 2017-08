Servidoras da Seaster visitaram a Secretaria de Desenvolvimento Social de Óbidos

Uma equipe de servidores da Secretaria do Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – Seaster, esteve esta semana em Óbidos visitando a Secretaria de Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social – Semdes, com objetivo promover o diálogo entre as políticas de assistência social do Estado e Município e dar o suporte necessário.

A secretária da Semdes, Sra. Izalina comentou sobre a visita: “Com essa visita elas vieram observar se o Município de Óbidos está cumprindo com o seu papel, naquilo que é direito da população que vive em extrema pobreza e a questão da vulnerabilidade, referente a assistência social”, explicou Izalina.

Segundo Selma Alfaia, psicóloga e servidora da Sester, sua ida a Óbidos foi para fazer monitoramento, assessoramento e dar apoio ao Município, quanto aos trabalhos desenvolvidos na política de Assistência Social. “Nós viemos verificar como está funcionado os serviços do CRAS, do CREAS e serviço de acolhimento aqui dentro do Município, as adequações que precisam ser feitas e verificar em que o Estado pode apoiar o Município para que possa melhorar cada vez mais esses serviços”, comentou Selma.

Para Helena Sueli, a visita no município, enquanto estado, é assessorar o município, dar suporte nas questões em que estiverem encontrando dificuldades para executar as políticas públicas da Assistência Social. “É obrigação do estado estar do lado do Município procurando prover aquilo que o Município não consegue, porque faz parte de nossa participação nessa questão de assistência Social, pois ela é tripartite: Federal, estadual e municipal, então nós viemos aqui para dar esse reforço”, explicou Helena.

