Regimento Interno e Gestão de Patrimônio são tema de oficinas em Faro, Terra Santa e Oriximiná

As oficinas tratam de temas importantes como diferenças e semelhanças entre associações, cooperativas e empresas, criação e regulamentação de associações, atualizações de estatutos, elaboração de regimentos internos e administração de bens comunitários.

Com objetivo de orientar as associações e conselhos sobre importância da elaboração de seus regimentos internos e da boa gestão de seus patrimônios, o Programa Territórios Sustentáveis, por meio do eixo Capital Social, realiza no período de 13 a 19 de setembro, em Faro, Terra Santa e Oriximiná oficinas de Regimento Interno e Gestão de Patrimônio.

Segundo Renata Freire, “o Estatuto é o diploma legal que rege toda associação dentro dos princípios do código civil enquanto que o Regimento é o detalhamento do estatuto, onde devem conter regras e acordos para o bom funcionamento das associações. O regimento é um instrumento mais flexível e dinâmico que o estatuto, e trata de diversos assuntos de interesse da associação, como prestação de contas, administração de patrimônio, projetos, parcerias, formas de participação e engajamento em iniciativas sociais e ambientais”.

Em Terra Santa as oficinas serão realizadas no auditório do Centro Paroquial nos dias 13, das 13 às 17h30 e, dia 14, das 8h às 18h. No município de Faro, a programação será realizada na biblioteca Paroquial, com abertura será às 8h30min do dia 15 de setembro e segue até às 17h30, já no dia 16 a oficina inicia às 9h com encerramento às 12h. Em Oriximiná, as oficinas serão ministradas no Auditório do Ciaca com abertura às 13h do dia 18 de setembro até às 17h30 e retorna no dia 19 a partir das 8h até às 18h.

O Programa Territórios Sustentáveis é uma iniciativa da Agenda Pública, Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) que visa trabalhar o desenvolvimento sustentável dentro dos territórios de Faro, Terra Santa e Oriximiná e que conta com o aporte financeiro da Mineração Rio do Norte (MRN)

FONTE: ASCOM/ Programa Territórios Sustentáveis

