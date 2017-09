Oficinas comunitárias debaterão a revisão do Plano Diretor em Óbidos

As oficinas comunitárias são a oportunidade que a população tem para participar ativamente do processo de revisão do Plano Diretor.

A Prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, por meio Comissão de Revisão do Plano Diretor do Município de Óbidos (PDMO), realizará nos próximos dias Oficinas Comunitárias, com o objetivo de apresentar o Diagnóstico Técnico e abrir espaço para que o público exponha a realidade local e contribua com sugestões para a reformulação do plano.

O PDMO é um instrumento de gestão com base na identificação das problemáticas nas áreas de Planejamento e Gestão do Solo, Habitação, Saneamento, Transporte e Mobilidade; que visa o ordenamento e crescimento do município com o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas.

Moradores dos dois maiores distritos do município, que concentram a maior parcela dos moradores da região interiorana de Óbidos, terão a oportunidade de participar do processo de revisão, por meio das oficinas que serão realizadas no Distrito do Flexal e na Vila União Curumú.

O trabalho de elaboração das oficinas conta com o envolvimento de servidores públicos municipais de diversos setores da administração, que nas últimas semanas discutiram os ajustes necessários para a realização da consulta popular.

O processo de revisão é coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEMPOF).

Cronogramas das oficinas:

.14/09 (quinta-feira) – Vila União Curumu, às 19h;

.15/09 (sexta-feira) – Colônia Z-19, às 8h da manhã;

.16/09 (sábado) – Distrito do Flexal, às 9h;

.18/09 (segunda-feira) – Casa de Cultura, às 8h da manhã;

.19/09 (terça-feira) – Cliper de São Francisco, às 8h da manhã.

Por: Érique Figueirêdo

FONTE: ASCOM/PMO

