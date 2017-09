Oficina de percussão está sendo realizada em Óbidos

O projeto Circuito Cultural Trombetas está promovendo e em Óbidos, no período de 11 a 16 de setembro mais uma etapa do projeto e está realizando gratuitamente à população obidense uma Oficina de Percussão ministrada pelo professor Paulo Santos.

A oficina está sendo realizado na Casa de Cultura e o professor Caros Santos comentou sobre a oficina: “É muito gratificante estar realizando esta Oficina aqui em Óbidos, pois mostraremos um trabalho de técnica e um pouco de percussão para essas pessoas, isso cria uma evolução musical, pra quem veio ver uma nova forma de lidar com a percussão”.

Paulo falou que ficou muito feliz de ver que Óbidos já possui uma estrutura musical muito forte e que viu nos alunos uma compreensão muito grande e que entendem a linguagem musical com muita facilidade. “Já tem um processo criativo muito forte na cidade, acho que venho só somar um pouco com algumas ideias novas e com algumas coisas que eles podem não ter visto ainda”, comentou Paulo Santos.

Se referindo a questão cultural, Paulo comentou: “A cultura tem a possibilidade de buscar a música, a arte, a dança, isso tudo está inserido dentro da cultura e aqui eu senti que é muito evoluído, por esse processo da Secretaria de Cultura ter dentro da Secretaria, uma ideologia musical e de arte, não só burocrático, é uma coisa viva, pois o Secretário se identifica com a música, com a arte e isso não se vê em qualquer lugar”.

Sandra Coelho, aluna do curso comentou sobre o curso: “Isso é muito importante pois nós estamos fazendo o curso de licenciatura em música, então nós viemos em busca de maiores conhecimentos que estará contribuindo para nossa formação, pois estaremos evoluindo e todo curso que vier nós estaremos participando, pois sempre aprendemos algo novo”.

Segundo informações, ainda acontecerá em Óbidos oficinas de canto, cora e vocal, e também uma de teoria musical, para dar um sustento maior da base teórica da Música.

Projeto Circuito Cultural Trombetas é uma realização da Mineração Rio do Norte (MRN), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Semcult.

www.obidos.net.br

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1369-oficina-de-percussao-esta-sendo-realizada-em-obidos#sigProIdf1ff1c7c73 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.