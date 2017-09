Colônia Z-19 recebe Oficina para construção do Plano Diretor de Óbidos

A Colônia de Pescadores de Óbidos Z-19 recebeu nesta sexta-feira, dia 15, Oficina do processo de revisão do Plano Diretor de Óbidos e contou com a participação de representantes de organização não governamentais e a população em geral.

Luciana Deina, Secretária Adjunta de Planejamento e Coordenadora do Plano Municipal informou que serão realizadas cinco oficinas, sendo que já foi realizada a primeira oficina na comunidade do Curumu, esta da Z-19, a próxima acontecerá na comunidade do Fexal (16); na segunda-feira, dia 18, na Casa da Cultura, em Óbidos; e na terça-feira, dia 19, a oficina acontecerá no Bairro do São Francisco.

O objetivo das oficinas, segundo Luciana, é fazer as coletas de informações, sendo que a primeira etapa para a construção do Plano Diretor de Óbidos foi realizado um diagnóstico do município; na segunda etapa estão acontecendo as oficinas, onde estão colhendo as sugestões e os anseios da população obidense; e na terceira etapa será a junção dessas leituras técnicas e sugestões para a criação de um instrumento público.

Plano Diretor

Plano Diretor é um instrumento de gestão com base na identificação das problemáticas nas áreas de Planejamento e Gestão do Solo, Habitação, Saneamento, Transporte e Mobilidade; que visa o ordenamento e crescimento do município com o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas.

O Plano Diretor de Óbidos foi elaborado em 2006 e instituído através da Lei Municipal 3.408 e agora está se processando a reformulação, pois segundo a legislação, a cada 10 anos o Plano Diretor tem que ser revisado.

www.obidos.net.br

Fotos de Odirlei Santos

