12º FECAN: Três músicas de compositores obidenses estão classificadas para o Festival

O Mineração Esporte Clube de Porto Trombetas promove nos no período de 26 a 28 de outubro o 12º FECAN (Festival da Canção de Porto Trombetas), que tem por objetivo valorizar a música brasileira nas suas diversas vertentes, seus compositores e intérpretes, além de promover a diversificação e o acesso à cultura e ao lazer para toda a comunidade. Esta edição vem com uma proposta focada na música paraense.

Esta semana saiu a relação das 20 músicas classificas para participarem do 12º FECAN e entre as selecionadas, três canções de compositores obidenses:

- Wander de Andrade/Celson Lima, como a música: “Cantilena do amor que foi”;

- IrineuGomes/Jacob Barros, com a música: “Canção Ribeirinha”;

- Eduardo Dias, com a música: “Carta a um amigo sobre ontem”.

A premiação do Festival será seguinte:

Dentre as dez canções classificadas para a final, serão distribuídos os seguintes prêmios: 1º lugar - R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) e Troféu. 2º lugar - R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) e Troféu 3º lugar - R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) e Troféu Aclamação popular - Troféu Melhor letra - Troféu Melhor intérprete - Troféu Melhor arranjo - Troféu Gravação de um DVD ou CD ao vivo com as dez canções finalistas - conforme previsto no Art. 19º, parágrafos 1.º e 2.º

Veja a relação completa das músicas classificadas.

