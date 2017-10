Ufopa abre inscrições para Doutorado em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) abriu as inscrições para o Programa de Pós-Graduação Sociedade, Natureza e Desenvolvimento (PPGSND), que visa a formar doutores na área de Ciências Ambientais. Gratuitas, as inscrições serão realizadas no período de 9 de outubro a 9 de novembro de 2017, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, na Secretaria do PPGSND (sala 4), situada na Unidade Proppit, na Avenida Mendonça Furtado, nº 2440, Campus de Santarém.

O PPGSND possui uma área de concentração com o mesmo título do programa – Sociedade, Natureza e Desenvolvimento – e quatro linhas de pesquisa:

-Linha 1 – Impactos Ambientais e Sociais da Mudança do Uso da Terra na Amazônia;

-Linha 2 – Gestão do Conhecimento e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável;

-Linha 3 – Processos de Urbanização na Amazônia e Sustentabilidade;

-Linha 4 – Recursos Naturais, Biodiversidade e Bioprospecção na Amazônia.

O ingresso ao curso de doutorado do PPGSND será realizado mediante processo seletivo dividido em seis etapas:

-1ª Etapa – Análise e homologação das inscrições;

-2ª Etapa – Exame de capacitação em língua inglesa;

-3ª Etapa – Análise do projeto de tese pelo professor orientador indicado;

-4ª Etapa – Avaliação do projeto de tese por ad hoc;

-5ª Etapa – Entrevista;

-6ª Etapa – Análise de currículo.

Confira a documentação:

11/10/2017 - Edital com alterações

6/10/2017 - Edital de abertura

Mais informações através do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

FONTE: Comunicação/Ufopa

