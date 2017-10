Iniciou o III Festival de Música das Escolas de Óbidos

Iniciou nesta terça-feira, dia 10, o III Festival de Música das Escolas de Óbidos - FEMEMO, o qual reúne os novos talentos da música obidense. Serão três dias de muita disputa entre os jovens interpretes que representarão suas escolas, sendo que neste primeiro dia apresentaram-se 18 candidatos.

O Festival é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, onde os alunos das escolas obidenses demonstrarão seus talentos, habilidades e musicalidade, e que, atenta ao seu papel educacional, social e cultural, e considerando a importância da música, enquanto arte, tem para o de uma sociedade e aos efeitos de suas ações na educação e, particularmente na cultura obidense.

Inscreveram-se para o Festival 32 candidatos, os quais se apresentarão em duas eliminatórias, sendo que no terceiro dia será a grande final, em três categorias. Nesta primeira noite os jurados foram: Sérgio de Andrade, Amaury Savino e Francisco Garcia.

O FEMEMO teria prosseguimento nesta quarta-feira, dia 11, entretanto foi adiada para o dia 12 (quinta-feira), conforme comunicado da Secretaria Municipal de Educação (SEMED): “Comunicamos que o segundo dia de audições do Festival de Música das Escolas do Município de Óbidos (FEMEMO), foi cancelado em virtude do falecimento da professora Edithe Carvalho, que será velada no auditório da Casa de Cultura. Comunica ainda, que as audições serão retomadas no dia 12 (quinta-feira) e a grande final será realizada no dia 13 de outubro (sexta-feira)”.

Fotos de Odirlei Santos

