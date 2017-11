Wander de Andrade e Eduardo Dias estarão na final do Servifest que será nesta sexta(17), em Belém

Os cantores e compositores obidenses Wander de Andrade e Eduardo Dias se classificaram na etapa regional do Festival de Música do Servidor Público – SERVIFEST que aconteceu em Santarém e estarão na grande final que acontecerá em Belém do Pará, na sexta-feira, dia 17 de novembro, na Estação Gasômetro, com inicio previsto para as 21h. Com show de Joelma Kláudia. Entrada franca.

Wander Andrade se classificou com a música “Braços de espera”, que ficou em primeiro lugar na etapa de Santarém, e será interpretada por Ádria Góes, que ganhou melhor intérprete, e que tem o arranjo de Sérgio Abalos.

Enveredado sempre entre a poesia e a música, Eduardo Dias canta seus poemas, e nesta etapa do Servifest emplacou a música “Porto Cantiga”, que foi premiada como o melhor arranjo.

SERVIFEST

O Servifest abre espaço para a revelação de novos talentos, tendo foco na valorização do lado artístico dos servidores públicos. O festival foi criado em 1999, com o intuito de dar visibilidade às composições, arranjos e interpretações musicais feitas exclusivamente pelos servidores públicos estaduais.

O Servifest é composto de etapas regionais e em cada eliminatória são escolhidas finalistas. As etapas somam 12 selecionadas (da capital e do interior do estado), que disputam a Grande Final, com apresentações em uma noite de shows, onde são eleitas as músicas vencedoras, sob votos de um corpo de jurados. As cinco melhores canções, o melhor intérprete e o melhor arranjo serão premiadas.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.