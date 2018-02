Sessão Solene marca a reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Óbidos

A reabertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores de Óbidos (CMO), no oeste do Pará, foi marcada por uma sessão solene realizada na manhã desta segunda-feira (19). Participaram da primeira sessão ordinária de 2018 os treze vereadores que compõe a 18ª legislatura do Poder Executivo obidense, além do prefeito municipal, Chico Alfaia.

Durante a tradicional mensagem à Casa Legislativa, o prefeito municipal desejou sucesso nos trabalhos e fez uma avaliação do seu primeiro ano de gestão, destacando o enfrentamento da crise financeira no início de 2017, e os problemas de infraestrutura ocasionados pelas enxurradas que levaram a administração municipal a decretar situação de emergência em abril de 2017.

Na área das finanças e do processo de reequilíbrio dos gastos com a máquina pública, Alfaia destacou as renegociações de dívidas milionárias com a previdência e com outras instuições que possibilitaram a regularização do município junto ao Cadastro Único de Convênios (CAUC), permitindo firmar convênios com instituições estaduais e federais.

O prefeito frisou ainda a regularização dos salários até o mês de julho de 2017, e reconheceu que houve um equívoco na estratégia da equipe de finanças, cumulado com a redução dos recursos enviados pela União que ocasionaram os atrasos no pagamento dos servidores. Situação que começou a ser contornada em novembro com a regularização de 95% da folha, e integralmente no mês de janeiro.

A efetividade do Distrito do Flexal; a reforma da UBS com médico permanente na localidade e a inauguração do prédio do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Nova Geração. Além da realização do processo seletivo para a contratação de professores, e do projeto SUAS-SEMDES que levou inúmeros serviços e atendimentos para várias comunidades do interior, também foram lembrados durante a fala do prefeito.

“Sabemos das dificuldades que houveram em nosso primeiro ano de gestão, mas, sabemos também que importantes avanços foram conquistados. Nosso pedido é que o Legislativo e Executivo caminhem de mãos dadas por Óbidos. Não estou pedindo que não haja oposição, mas que, a principal bandeira a ser defendida seja a de Óbidos, e que isso sobreponha qualquer outro interesse. A oposição deve existir, sobre pena de tornar o prefeito um déspota. Aquilo que estiver dentro dos parâmetros que seja aprovado, e o que não estiver na avaliação desta casa, que seja discutido”, finalizou o prefeito Chico Alfaia.

Perspectivas para 2018

Além de fazer uma breve avaliação do primeiro ano de gestão, Alfaia anunciou ainda a programação de inauguração de Unidades Básicas de Saúde nas comunidades Igarapé-Açú e Curumú, ainda no primeiro semestre. Além da inauguração de uma nova escola no interior.

O prefeito citou ainda a expectativa do governo municipal quanto a liberação de recursos do governo do estado e do Ministério da Integração Nacional para a pavimentação de várias vias urbanas, e o início da construção da Unidade Básica de Saúde Fluvial, que deve ocorrer em breve em uma empresa especializada em engenharia naval.

FONTE: ASCOM/PMO

