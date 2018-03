Governo do Estado entrega CredCidadão à obidenses

O programa de financiamento Governo do Estado, através da linha especial de crédito, realizou nesta quinta-feira (21), em Óbidos, no Auditório da Escola Maurício Hamoy, a entrega de Credcidadão a vários obidenses. O valor estabelecido pelo comitê do Credcidadão foi de R$ 2 mil reais, os quais deverão ser quitado pelos beneficiados em 12 parcelas, a juros de 1% ao mês.

O CredCidadão é um programa de microcrédito que impulsiona micro e pequenos empreendedores no fortalecimento de seus empreendimentos gerando economia, emprego visando uma melhor qualidade de vida da população que pode em um futuro ampliar suas linhas de crédito a um valor de até R$ 10 mil reais.

Com o microcrédito, as 15 famílias obidenses terão a oportunidade de melhorar a qualidade de vida, iniciando ou expandido seu próprio empreendimento, ajudando na renda familiar e contribuindo para a economia do Município.

Www.obidos.net.br → Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



