O Grupo de Teatro Getsêmani realiza ensaio técnico na Praça da Cultura

Há mais de 20 anos, em Óbidos, o grupo de Teatro Getsêmani se apresenta durante a Semana Santa e encena a Via Sacra, numa verdadeira demonstração de fé. Para isso, durante meses antes da apresentação, o Gurpo convoca os jovens atores e começam os ensaios.

Assim, neste domingo, dia 25, o Grupo de Teatro Getsêmani, executou um ensaio técnico na Praça da Cultura, com os atores que participarão da Via Sacra 2018, como preparação final para a apresentação.

Segundo a programação, o primeiro ato do espetáculo será encenado na quinta-feira, dia 29, na Praça da Cultura, com inicio previsto para as 21h. O segundo ato será apresentado na sexta-feira, dia 30, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, Bairro da Cidade Nova, com inicio previsto para as 08h.

A encenação da Via Sacra que já faz parte do calendário cultural de Óbidos e tornou-se um dos eventos culturais bastante prestigiados pela população obidense, com a presença de muitos jovens, de dos Bairros da cidade de Óbidos, que há várias gerações vem se revezando nessa encenação.

