Pré-Conferências de Educação discutem propostas de reformulação do ensino de Óbidos

A Confêrencia Municipal de Educação será realizada nos dias 26 e 27 de abril.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), juntamente com o Conselho Municipal de Educação (Cme) e o Fórum Municipal de Educação, realizaram a última etapa da zona urbana da Pré-Conferência Municipal de Educação nas dependências da Escola Felipe Patroni, na terça-feira (3).

Profissionais da área, alunos, representantes de instituições de ensino, entidades sindicais, conselhos municipais, pais e comunidade escolar, estiveram reunidos para debater a implementação do Plano Nacional de Educação (Pne), tendo como foco a discussão do documento referência da 3ª Conferência Nacional de Educação (Conae).

Com o tema: “A Consolidação do Sistema Nacional de Educação (Sne) e o Plano Nacional de Educação (Pne), monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social, pública gratuita e laica”, os participantes do evento a avaliaram e debateram novas diretrizes para a educação a partir de oito eixos temáticos.

“Esse momento é para que toda a sociedade e principalmente os alunos, possam discutir metas e estratégias para que os governos nas três esferas possam usar como base e melhorar a educação do município. Nós acreditamos que até este final de semana com a conclusão das discussões o material será novamente avaliado minuciosamente”, explicou o presidente do Conselho Municipal de Educação, Aluísio Menezes de Barros Júnior.

As pré-conferências foram instrumentos de avaliação das sugestões das pautas que vão nortear o Plano Municipal de Educação, que será aprovado na conferência.

Para Antônio Segundes Rossi Pires, diretor da escola Felipe Patroni, o envolvimento da sociedade na construção das propostas, possibilita a aproximação das políticas públicas voltadas para a área, da realidade vivenciada pelos professores e alunos. “O verdadeiro interesse da sociedade em geral pela melhoria da educação do nosso município é louvável. Isso permite que juntos possamos unir forças para estabelecermos as metas que aqui foram discutidas. Agora é esperar a conferência municipal para efetivá-las”.

As Pré-Conferências iniciaram no dia 23 de março na escola Dom Floriano. Em seguida foram realizadas nas escolas: José Tostes, Inglês de Souza, e por último na escola Felipe Patroni. Na zona rural 22 polos estão recebendo o evento desde o dia 27 de março. Na próxima quinta-feira (5), as plenárias serão concluídas nessa região.

Em 2018, a conferência municipal de educação em Óbidos chegará na sua 4ª edição. O evento será realizado nos dias 26 e 27 de abril, em local a ser definido pela comissão organizadora.

FONTE: ASCOM/PMO

Por: Jailton Santos → Fotos de Mauro Pantoja

