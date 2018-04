Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2018 lançou o Cartaz da Festa em missa solene

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2018, foi apresentada neste domingo, dia 1º de abril, durante a Missa da Páscoa celebrada por Dom Bernardo, auxiliado por e. Davenir e Frei Joel, e na ocasião foi lançado o Cartaz da Festividade para o ano de 2018. A nova diretoria da festividade de Sant´Ana tem a frente a Sra. Emília Vieira do Amaral e seu esposo Reginaldo Amoedo do Amaral.

A Festividade de Sant´Ana 2018 acontecerá no período de 08 a 26 de julho e o Círio Fluvial sairá da Cidade de Curuá no dia 8 de julho.

CARTAZ DA FESTA DE SANT´ANA 2018

O cartaz da festa deste ano está dividido em duas partes. Na primeira encontramos o sol nascente que desponta no horizonte entre a serra da escama, ponto turístico de nossa cidade, onde somos através do verde que ela representa, motivados a guarda e cuidar da criação.

Acima, temos o céu azul, ilustrado pelas fotos de crianças que simboliza a pureza, mas também a possibilidade de mantermos esta tradição que a nossa festa é passada de pai para filho, como nos mostra uma das fotos. Abaixo encontramos uma tonalidade quase da cor do rio amazonas, que simboliza a Igreja neste chão amazônico, que celebra os sacramentos e que se alimenta desse rio como inspiração e meio de transporte, no anúncio profético e querigmático. Toda essa primeira parte está sobre o prisma do sol, que é o Cristo, luz do mundo, no qual também é a cabeça da Igreja, pois, uma comunidade que celebra a festa de sua padroeira é reunida em Cristo, sal da terra e luz do mundo.

Na segunda parte, vemos várias ilustrações que nos demostram como a comunidade que é o corpo, da qual Cristo é a cabeça, celebra a sua festa dando louvores à Sant`Ana padroeira desta cidade e de nossa diocese.

As ilustrações do lado direito destacam: o Círio e as procissões que se realizam todos os dias durante a festividade. Motivados pelo convite do tema deste ano, também podemos observar, no lado esquerdo, como esta comunidade que se reúne para celebrar a sua padroeira forma comunidade de irmãos: pelo anúncio da palavra, pela acolhida, pelo serviço, pela integração; e assim é convidada a irradia no mundo a luz do Cristo.

Temos ainda como detalhe abaixo do cartaz uma barra que simboliza a borda do tapete de azulejos que está no corredor central da nave da igreja, fazendo memória as que por aqui passaram e contribuirá ao longo de todos esses anos a comunidade católica obidense. Que Senhora Sant'Ana nos ajude a formamos comunidade de irmãos, fieis testemunhas de Cristo luz do mundo, na tarefa de dar sabor e iluminar nossas vidas e dos nossos irmãos e irmãs (Coordenação da Festividade Sant´Ana 2018).

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

