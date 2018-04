Encontro da Ideflor-bio em Óbidos discutiu gestão ambiental na Calha Norte

O fortalecimento das ações em áreas de proteção na região da Calha Norte do Rio Amazonas, no oeste do Pará, foi um dos principais temas discutidos no Primeiro Encontro dos Secretários de Meio Ambiente da Calha Norte, realizado no município de Óbidos, no último dia 06 de abril, com a participação de representantes das secretarias municipais de Almeirim, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Terra Santa. O objetivo foi possibilitar uma maior aproximação entre os gestores do meio ambiente na região.

O evento foi organizado pelas gerências das regiões administrativas da Calha Norte I, II e III do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-bio), em parceria com o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e o Programa Territórios Sustentáveis.

“O Encontro incentiva o planejamento de ações conjuntas em prol da conservação ambiental, por meio de monitoramento e fiscalização das áreas e da educação ambiental. Além disso, busca promover a participação das comunidades locais”, informou Joanísio Mesquita, gerente da Região Administrativa da Calha Norte II do Ideflor-bio.

Os participantes discutiram sobre a criação de um consórcio de municípios integrantes da Calha Norte e de um Fórum Regional. A proposta é fortalecer a gestão ambiental da área e o acesso das demandas locais aos governos estadual e federal.

Diagnóstico - Além disso, foi apresentado um diagnóstico da atuação de cada secretaria e discutidos os pontos positivos e negativos na gestão ambiental municipal, como as dificuldades enfrentadas na fiscalização das áreas protegidas nos limites de cada município.

“A partir das demandas, observamos a necessidade de realizar capacitações voltadas ao processo de Fiscalização, Licenciamento e Educação Ambiental, visando ao fortalecimento desses órgãos frente à gestão e ao monitoramento das áreas protegidas”, acrescentou Joanísio Mesquita.

Ainda segundo o gerente, o evento ajudou a construir um cenário de mudanças positivas para a gestão das áreas protegidas na região do Baixo Amazonas. “O desafio comum entre os municípios que compõem a região é a gestão das áreas protegidas inseridas nos limites de cada território, dentre elas as unidades de conservação, que também são responsabilidade da gestão municipal. A melhor forma de alcançar a gestão plena do território e ultrapassar esses desafios é trabalhando em cooperação”, afirmou.

A região da Calha Norte do Rio Amazonas possui sete Unidades de Conservação da Natureza geridas pelo Ideflor-bio, como áreas de proteção ambiental, estações ecológicas, reservas biológicas, as florestas estaduais de Faro, Paru e Trombetas e o Parque Estadual de Monte Alegre, o qual guarda pinturas rupestres de mais de 11 mil anos.

FONTE: Agência Pará

