SEMMA apreende seis toneladas de Mapará e distribui à população carente e entidades em Óbidos

Em operação realizada nesta quarta-feira, 11, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos - SEMMA, realizou a apreensão de 6 (seis) toneladas de Mapará e outros peixes, em embarcações que estavam pescando na Região do Lago Grande, local em que não é permitido embarcações com a capacidade acima de uma tonelada.

Edinildo Queiroz, servidor da SEMMA, informou que receberam denúncia que varias embarcações estavam pescando mapará e “furinha” na região do Lago Grande, sendo que as embarcações apreendidas tinham capacidade de armazenamento acima de uma tonelada, o que é proibido nessa região. “Ao todo, eram seis embarcações dentro do Lago Grande, as quais foram conduzidas até Óbidos e foi dado “perdimento” no pescado, pois estavam pescando num local que não é permitido, por isso foi dado o perdimento.”, informou Edinildo.

Segundo Every Aquino, Secretário da SEMMA, “A fiscalização é inerente a quem estiver a frente da SEMMA. Nós lamentamos, porque a té certo ponto as pessoas não querem entender que a legislação tem que ser cumprida, e na medida que você descumpre o que está previsto na Lei, você está cometendo um crime, e esses crimes, nós combateremos até o último dia que estivermos a frente da SEMMA, acompanhado dessa equipe que já tem uma experiência muito grande na fiscalização nos rios, no combate ao desmatamento e nós vamos ficar sempre vigilantes no combate aos crimes ambientais”.

Quanto a doação do pescado apreendido, Every informou que a doação foi organizada e evitaram a formação de aglomeração, pois a propaganda da apreensão sempre gera a busca dessa alimento. “Nós optamos em fazer essa distribuição mais discreta, levando para os bairros carentes e entidades. Destinamos uma quantidade significativa para a Fazenda da Esperança que não foi contemplado na outra apreensão”, informou Every.

Www.obidos.net.br → Fotos de Odilei Santos

