Colônia dos Pescadores Z-19 consegue liberação do Seguro Defeso e realizará eleição

A Colônia dos Pescadores Z-19, através de seu Presidente, Emerson Canto, convocou assembleia geral, ocorrida na sexta-feira, dia 13, e teve como as principais pautas: escolha da Comissão Eleitoral e informações sobre o Seguro Defeso 2017/2018.

O advogado José Raimundo Canto, do Escritório Canto Advocacia, presente na assembleia, explicou que no inicio de 2016 o Seguro Defeso de 1.069 pescadores foi bloqueado por decisão judicial da 4ª. Vara Federal de Belém, que entendeu estarem os referidos pescadores em situação irregular. No entanto, em defesa da Colônia Z-19, o Escritório Canto Advocacia, provou a regularidade, conseguindo a liberação do pagamento do Seguro Defeso para os 1069 pescadores.

Seguindo a pauta, foi discutido o Regimento Eleitoral e a eleição da Comissão Eleitoral a qual organizará o pleito para a nova diretoria que acontecerá em agosto de 2018. A Comissão Eleitoral ficou assim constituída: Francisca Pinheiro; Rane de Sousa Leite; Alvina e Eneias Leal.

www.obidos.net.br -> Fotos de Vander N Andrade

Fotos...



