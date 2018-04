Em Óbidos, o Espaço do Empreendedor oferece vários serviços em um só lugar

Desde a inauguração, o Espaço do Empreendedor, oferece diariamente vários serviços para a comunidade e vem atendendo cerca de 100 pessoas diariamente, de várias localidades do município.

Os serviços oferecidos e mais procurados são os de emissão de carteira de identidade; carteira de trabalho, sendo que muitas Carteira já estão sendo engues; cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine), inclusão no programa CredCidadão que oferta crédito para pessoas que estão no mercado de trabalho ou pretendam iniciar uma atividade, entre outros serviços.

Segundo Dulcilene Silva Rocha, coordenadora do Espaço Empreendedor, não existe mais filas para adquirir os serviços utilizados no espaço, pois as pessoas que procuram os serviços terão que ser agendadas previamente.

Segundo informações, o prédio onde funciona o Espaço do Empreendedor pode ser usado também para sediar oficinas e cursos de capacitação que serão ofertados ao longo do ano em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica(Sectet) e outras instituições parcerias.

Os atendimentos:

Para que os usuários sejam atendidos, terão que fazer o agendamento prévio que funciona de 2ª a 6ª feira e o atendimento são feitos de 2ª feira a 5ª feira, conforme o agendamento, de 08h as 14h.

O Espaço do Empreendedor está localizado no Bairro de Lourdes está localizado na Rua Dr. Picanço Diniz, nº 166 – bairro de Lourdes, próximo a escola Duque de Caxias.

