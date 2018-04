Semdes leva aos Bairros de Óbidos ações de cidadania

Aconteceram nesta sexta-feira, em Óbidos, ações de cidadania levadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - (Semdes) a moradores dos bairros Perpétuo Socorro e São José Operário, que realiza desde o ano passado o projeto itinerante denominado Suas-Semdes nas Comunidades.

Lana Mara, coordenadora do Programa Bolsa Família, informou que o foco do trabalho nesses Bairros foi encima do cadastro único, localizando as famílias de catadores de materiais recicláveis e realizar os cadastros para que essas famílias tenham seus direitos garantidos nos programas o Governo Federal.

Durante o evento, além dos cadastros efetuados, foram ofertados serviços de corte de cabelo, atendimento com assistentes sociais e psicólogos, emissão da carteira do idoso, cadastro do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de atividades recreativas para as crianças.

Lana comentou sobre a implantação do Programa Pró-Catador que ainda está sendo trabalhado e o primeiro passo é identificar as famílias de moradores das áreas próximas ao lixão da cidade que trabalham na coleta de resíduos sólidos e a sua inclusão no programa do governo Federal denominado Pró-Catador.

Outro grupo de trabalhadores da área do lixão inclusos no levantamento foram os integrantes da Associação dos Mini e Pequenos Produtores de Verduras e Carvão de Óbidos (Aspromico).

O levantamento fará parte de um relatório contendo informações pessoais de cada um dos cadastrados, das atividades desenvolvidas por eles e suas condições de trabalho, e de um levantamento realizado por assistentes sociais que serão encaminhados ao governo Federal para incluir Óbidos no programa.

Informações e fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1876-semdes-leva-aos-bairros-de-obidos-acoes-de-cidadania#sigProIda6947fd271 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.