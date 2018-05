ÓBIDOS: A “Ensina Mais Turma da Mônica” ministra curso de Robótica

A “Ensina Mais Turma da Mônica” é uma unidade de Apoio Escolar que tem como premissa o ensino individualizado, respeitando o ritmo de cada aluno. Trabalha com os cursos de português e matemática do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental; Inglês e informática dos 6 a 10 anos; robótica infantil(6 a 9 anos) e educacional( 10 a 10 anos).

O nome Ensina mais "Turma da Mônica" vem da parceria firmada em 2017 com a Maurício de Souza produções (criador da Turma da Mônica). Toda a metodologia inovadora trás as animações da turminha mais querida do Brasil

A “Ensina Mais Turma da Mônica” realizou nesta quarta-feira, dia 16, uma confraternização ao dia das mães, sendo o segundo evento após a inauguração, que aconteceu no dia 16 de abril de 2018.

Fotos de Vander N Andrade

