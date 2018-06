Paróquia de Sant'Ana inaugura Casa Paroquial, em Óbidos

Foi inaugurada no domingo (03), em Óbidos, a Casa Paroquial Sant'Ana. A bênção do prédio foi dada pelo Bispo Diocesano Dom Bernardo, com a presença do Pároco Pe. Davenir Andrade que recepcionou a comunidade presente.

Após a bênção, os visitantes puderam conhecer as novas instalações do imóvel composto de dois andares, quatro quartos, sala, cozinha e banheiros.

De acordo com o pároco outras benfeitorias ainda serão construídas, como uma pequena capela para as atividades inerentes ao espaço que funcionará como seminário, já abrigando cinco jovens que estão no propedêutico na Diocese.

Rogamos a proteção de nossa Padroeira Sant'Ana e Glorificamos a Deus por essa tão significante conquista para nossa Paróquia e Diocese.

Fotos e informações: Pastoral da Comunicação - PASCOM

