Kits humanitários do Ministério da Integração estão sendo distribuídos  em Óbidos

A Prefeitura de Municipal de Óbidos, por meio da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil do Município recebeu kits humanitários do Ministério da Integração, após declarada situação de emergência através do Decreto N°. 0303, de 10 de abril de 2018, para beneficiar famílias afetadas por enxurradas decorrentes chuvas ocorridas na região.

A Defesa Civil Estadual esteve em Óbidos no inicio do ano, em vistoria, por conta das fortes chuvas que caiu na época e causou diversos pontos de risco por conta das enxurradas, que causou erosões formando crateras em algumas ruas. Por conta desses desastres foi decretada situação de emergência no Município de Óbidos, aprovada pela Defesa Civil Estadual e Federal.

Por conta da Situação de Emergência aprovada, no final de julho, chegou a Óbidos, caminhões com 1.554 kits de emergência enviados pelo Ministério da Integração para distribuir à população atingida pelo desastre, conforme mapeamento da Defesa Civil, os quais estão sendo entregues nos Bairros que houve os incidentes.

Os Kits começaram a ser entregues pelo Bairro do Bella Vista, quando cerca de 200 famílias já receberam seus kits no final de julho. As próximas entregas obedecerão a um calendário o montado pela Defesa Civil, sendo que no dia 11 de agosto, acontecerá a entrega no Bairro de Fátima e Cidade Nova; no dia 18 de agosto, será a vez do Bairro de São Francisco, em seguida o Bairro do Perpétuo Socorro, finalizando no Bairro de Santa Terezinha.

