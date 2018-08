O padre brasileiro João Otávio Brasil realizará Show acústico em Portugal

“A palavra de Deus atrai e o testemunho arrasta”. Com esta frase, o Padre João Otávio Brasil, sjs, realça o conteúdo da evangelizador do Show Acústico “ A minha vida em canções”, que vai realizar na igreja Matriz de Arazede, em Portugal, no próximo dia 11 de agoto, a partir da 21h.

O jovem sacerdote é filho de filho dos obidenses Inês Brasil e Otávio Figueira, nascido em Parintins, no estado do Amazonas, a paroquiar as comunidades de Arazede Gatões, Liceia e Seixo de Gatões, no arciprestado do Baixo Mondego, afirma que o Show “...é uma maneira de mostrar com Deus agiu, tornando-se seu discípulo e anunciador da sua Palavra”.

Assim, o “show de evangelização que procura atingir os jovens e as famílias, na sua fé com Deus e mostrar que Deus é afetuoso, que está próximo de nós, como um Pai que cuida de um filho”, explica o padre João Otávio, sublinhando que “mesmo que a vida esteja “um caos”, Deus tem um resposta de paz, alegria, conforto e amor”.

Fonte: Correio de Coímbra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.