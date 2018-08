Câmara Municipal de Óbidos abre inscrição para Concurso Público

A Câmara Municipal de Óbidos, no Pará, tornou público nesta quinta-feira, dia 16, o Edital para Concurso Público para provimento de cargos para o quadro efetivo, o qual será executado pela organizadora pela empresa contratada, Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos Ltda – EPP.

Segundo o Edital, a seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá o exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de Prova Objetiva (todos os cargos), de caráter eliminatório e classificatório.

Estão previstas 18 vagas, com cargos para escolaridade de nível básico, médio e superior. As vagas ficaram assim distribuídas: Vigia (02); Auxiliar de Serviços Gerais (02), Almoxarife (01); Auxiliar Legislativo (03), Digitalizador (01), Agente Legislativo (04), Técnico em Informática (03), Assistente Social (01), Assessor Jurídico de Controle Interno (01).

Inscrição

O processo de inscrição deste Concurso Público dar-se-á exclusivamente por meio da Internet, no período de 17 de agosto a 24 de setembro de 2018, exclusivamente pelo endereço eletrônico www.paconcursos.com.br.

A inscrição implica no conhecimento do candidato e sua aceitação das normas e condições estabelecidas no Edital e serão acatadas após a efetivação do respectivo pagamento, conforme valores: Nível Fundamental: R$ 65,00; Nível Médio: R$ 75,00 e Superior: R$ 110,00.

O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data do ato de homologação do resultado para cada cargo, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Câmara Municipal de Óbidos/PA.

Maiores informações acesse o EDITAL pelo site da executora do Concurso: www.paconcursos.com.br

FONTE: paconcursos.com.br

