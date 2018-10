Outubro Rosa encerra em Óbidos com o “Arrastão Rosa”

Acontecerá no dia 31 de outubro, em Óbidos, o encerramento da campanha “Outubro Rosa”, que tem como tema "Câncer de mama: vamos falar sobre isso?". O objetivo é fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama e desmistificar conceitos em relação à doença.

O encerramento em Óbidos terá o "Arrastão Rosa"! Um carnaval contra o câncer de mama.

Veja o convite:

Prefeitura de Óbidos através da Secretaria Municipal de Saúde irá realizar na quarta-feira 31 de outubro, o encerramento do outubro Rosa: "Arrastão Rosa"! Um carnaval contra o câncer de mama.

E pra animar a finalização desta campanha, teremos a presença especial do Bloco "Pai da Pinga" percorrendo as ruas da cidade até o estacionamento da Praça Frei Rogerio (praça do “O”).

A concentração será na Praça de Santa Terezinha as 18:00 horas, com a apresentação também da fanfarra Terremoto animando até a hora da saída do arrastão! Vista-se de rosa e venha participar.

"Se toque, a sua amiga do peito é a prevenção! "

