Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil e Helder Barbalho governador do Pará

Neste domingo, dia 28, o Brasil mais uma vez viveu um momento democrático, quando os brasileiros voltaram às urnas para eleger o presidente do Brasil e governadores em alguns estados, como o Pará.

Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito presidente do Brasil, o qual derrotou Fernando Haddad (PT) com quem disputou o segundo turno das eleições. O resultado foi conhecido por volta das 19:20h, quando foi anunciado o resultado da vitória de Jair Bolsonaro, com apuração estava em 94,44%, quando Bolsonaro estava com 55,54% e Haddad com 44,46%.

No Pará, o governador eleito foi Helder Barbalho, do MDB, o qual derrotou nas urnas Márcio Miranda, do DEM, com quem disputou o segundo turno das eleições. O resultado só foi confirmado com 92% das urnas apuradas, por volta das 18h50, quando Helder alcançou 55,22% dos votos (1.922.718 votos); e Márcio Miranda, 44,78% (1.559.075 votos).

Helder Barbalho tem 39 anos. Ele nasceu na capital Belém, no dia 18 de maio de 1979, filho de Jader Barbalho e Elcione Barbalho, ambos políticos pelo MDB. Formou-se em administração pela Universidade da Amazônia (Unama).

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.