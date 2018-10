Ação relativa ao Outubro Rosa é realizada em Óbidos

A Prefeitura Municipal de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã desta terça-feira, 30 de outubro, na Praça José Veríssimo, uma ação ainda em alusão ao Outubro Rosa.

Nesta ação foram disponibilizados diversos serviços à população como: aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos para Sifilis, HIV, Hepatites B e C e também exame clinico das mamas.

O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada anualmente no mês de outubro, que busca a conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade.

Fonte: Informações e fotos Ascon/Pmo

