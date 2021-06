Ufopa lança editais dos Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola

Nesta segunda-feira, 7 de junho, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançou os editais dos Processos Seletivos Especiais Indígena (PSEI) e Quilombola (PSEQ) para ingresso em 2021.

As inscrições para os dois editais serão realizadas a partir das 8h da manhã do dia 8 de junho até as 23h59min do dia 23 de junho, exclusivamente pela internet, considerando-se o horário de Belém. Os processos serão executados pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e serão realizados, totalmente, de forma on-line.

O PSEI/Ufopa 2021 ofertará 85 vagas para os cursos de graduação oferecidos pela Universidade, sendo 68 vagas para os cursos ofertados no Campus de Santarém e 17 vagas para os campi regionais, distribuídas entre os municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Óbidos e Oriximiná. Os candidatos farão uma única prova com redação em Língua Portuguesa, de forma on-line. O comando da prova estará disponível a partir do dia 7 de julho de 2021 no portal da Fadesp: www.portalfadesp.org.br . Os candidatos devem imprimir o formulário e fazer a redação de forma manuscrita. Depois, anexar essa prova manuscrita, devidamente legível, no formato PDF ou JPEG, em seu login próprio de inscrição, na Área do Candidato na plataforma eletrônica, até o 13 de julho de 2021.

O PSEQ/Ufopa 2021 ofertará 88 vagas, sendo 69 vagas para os cursos ofertados no Campus Santarém e 19 vagas para os campi regionais. Os candidatos farão uma prova com questões objetivas e discursivas, em Língua Portuguesa, contendo cinco questões. Também a partir do dia 7 de julho os candidatos poderão imprimir o formulário com as questões e responder de forma manuscrita. Até o dia 13 de julho, devem anexar a prova devidamente respondida no portal da Fadesp, em seu login próprio de inscrição, na Área do Candidato. No edital estão disponíveis os links dos textos que serão usados como base para a prova do PSEQ.

A Comissão de Acompanhamento dos Processos Seletivos Especiais da Ufopa alerta para a necessidade de os candidatos lerem os editais com bastante atenção.

Informações adicionais podem ser solicitadas no site da UFOPA: www.ufopa.edu.br

CLIQUE AQUI PARA FAZER INSCRIÇÃO

