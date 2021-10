Mascarado Fobó no Carnapauxis foi um dos temas tratados na Live apresentada por Ester Sá

Live do Festival da Fartura, “Passeio pelo Pará”, falou sobre as manifestações culturais paraenses.

Os festivais Fartura são a grande celebração da gastronomia e cultura regional, que possibilitam e proporcionam encontros entre produtores, chefs, estudiosos da gastronomia e de artistas com o público.

Tradicionalmente realizados nas cidades de: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Conceição do Mato Dentro, Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo, Tiradentes e em Lisboa (Portugal), os festivais Fartura promovem, ainda, o fomento à economia do setor gastronômico e cultura locais.

Como parte da Programação, nesta sexta-feira, dia 22, aconteceu uma LIVE pelas redes sociais, denominada “Passeio pelo Pará”, apresentada por Ester Sá, que é atriz, encenadora, contadora de histórias, dramaturga, produtora e cantora, a qual falou sobre as manifestações culturais do Pará, sendo que a manifestação cultural do Mascarado Fobó, figura máxima do Carnapauxis, carnaval de Óbidos, foi tratada na Live, como podem ver a seguir em parte da Live que fala do Mascarado Fobó.

As manifestações culturais do Pará tratadas e contadas na Live foram: Lendas, carnavais do Pará, cordões de pássaros, gastronomia, festa de Nazaré, marujada e outras. A Live que faz parte da programação dos Festivais da Fartura de Gastronomia e cultura digital.

Mascarados Fobós no Carnapauxis

Festival Fartura Gastronomia

A programação presencial do Festival Fartura Gastronomia Du Brasil 2021 conta com 120 chefs de todos os estados brasileiros cozinhando simultaneamente em restaurantes de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Brasília e Fortaleza.

Em Belém, vários chefes participam do festival, com cardápio especial, entre eles: Paulo Anijar, do Santa Chicória (PA) recebe Caetano Sobrinho, do Caê (MG). Saulo Jennings, da Casa do Saulo (PA) recebe César Santos, do Oficina do Sabor (PE), entre outros.

