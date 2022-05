Famílias obidenses realizam cadastros no Programa 'Recomeçar' do Governo do Estado

Os militares do 4°GBM (Grupamento de Bombeiros Militar de Santarém) estiveram em Óbidos semana passada, quando realizaram o cadastro de famílias no Programa "Recomeçar" do Governo do Estado, numa parceria com a Prefeitura de Óbidos, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC).

A iniciativa garante a concessão de um salário mínimo para utilização na reconstrução dos imóveis danificados por desastres naturais. Em Óbidos, nesse primeiro momento, 300 famílias atingidas por enxurradas foram cadastradas e devem receber o benefício.

A Defesa Civil do Estado vai retornar ao município no período de 7 a 9 de junho, para realizar o cadastro das famílias ribeirinhas atingidas pela cheia do rio Amazonas e seus afluentes.

Cadasto no Progra Recomeçar

O Programa "Recomeçar" foi instituído pelo Decreto Estadual nº 2.117/2022 que concede de forma eventual auxílio financeiro, em parcela única, no valor de R$ 1.212,00 às famílias paraenses em vulnerabilidade social devido a calamidade pública ocorrida no primeiro semestre de 2022.

Em Óbidos, a previsão é que pouco mais de duas mil famílias deverão ser beneficiadas pelo Programa "Recomeçar".

Informações e fotos Comunicação/Pmo