Em Óbidos, foi celebrado o dia de Santa Rita de Cássia com procissão e missa

Durante dois anos de Pandemia, muitas atividades religiosas deixaram de ser realizadas de forma presencial, agora, com a diminuição dos casos de covid em todo Brasil, essas atividades voltam a ser realizadas, como a Procissão de Santa Rita em Óbidos.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5065-em-obidos-foi-celebrado-o-dia-de-santa-rita-de-cassia-com-procissao-e-missa#sigProId8b4461cf81 View the embedded image gallery online at:

Em_comemoração ao dia de santa Rita de Cássia, a santa das Causas Impossíveis, voltou a ser realizada em Óbidos com uma procissão, que saiu da casa do casal Fernando e Shirlei Amaral, seguiu pela Av. Dom Floriano, Rui Barbosa, Rua deputado Raimundo Chaves onde recebeu homenagens na casa da saudosa D. Lucideia Savino, com uma chuva de pétalas de rosas, em seguida entrou na Tv Eloy Simões, Praça Barão do Rio Branco e Catedral de Sant'Ana, onde foi realizada a santa missa, que foi presidida pelo Padre Rogério da Fazenda da Esperança, com a presença dos devotos da Santa.

A programação foi organizada pelo casal Wanderluci e Ângela Sarrazin, Anastácio Araújo e Andréia que enfeitaram o andor de Santa Rita com flores naturais doadas por devotos.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5065-em-obidos-foi-celebrado-o-dia-de-santa-rita-de-cassia-com-procissao-e-missa#sigProId3f7d72f26f View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade