Oriximiná recebe nova PA-439 reconstruída e sinalizada

O Governo do Estado entregou nesta terça-feira, dia 11, a rodovia PA-439, no município de Oriximiná, no Baixo Amazonas. Avia foi entregue totalmente reconstruída pelo Estado, a qual foi uma realização da Secretaria de Estado de Transportes (Setran) e oferece aos moradores da região 23 quilômetros de asfalto e 4 novas pontes de concreto, além de sinalização completa, o que garante maior acessibilidade e segurança para quem precisa se deslocar pela rodovia.

"Este é um plano de investimento para a região da Calha Norte, são cerca de 300 quilômetros de ruas e estradas pavimentadas para integrar a região. Vamos continuar trabalhando para devolver a confiança da população pra gente poder trabalhar mais pelo nosso estado. Logo, logo estaremos fazendo a interligação de asfalto entre Oriximiná e Óbidos", garantiu o governador Helder Barbalho.

A Setran concluiu a construção, pavimentação e sinalização de trânsito horizontal e vertical dos 17 quilômetros finais da rodovia que tem 23 quilômetros de extensão. A via já havia recebido asfalto nos cinco primeiros quilômetros, na entrada da cidade, no primeiro ano da gestão do Governo Helder Barbalho.

A obra também garante a substituição de quatro pontes de madeira por concreto e faz parte de um pacote de 300 quilômetros de asfalto destinados para as regiões do Baixo Amazonas e Xingu.

"Antes era muito ruim, muito buraco, muita lama, só passava carro grande e com tração, agora carro pequeno consegue fazer o trajeto. Mudou a nossa realidade pra melhor", reforçou Alan de Azevedo, coordenador de subáreas do IBGE.

"São rodovias, que recebem asfalto pela primeira vez, transformando para melhor o escoamento da produção local e, garantindo segurança para quem vive naquelas regiões", pontuou Adler Silveira, secretário de Estado de Transportes.

Obras de infraestrutura no Baixo Amazonas:

Pela primeira vez recebem obras de asfaltamento: a PA-423, em Monte Alegre (45 km); PA-437, em Óbidos (14 km); PA-439, em Oriximiná (25 km); PA-254, em Óbidos (48 km); e ainda na PA-370 (69 km).

A PA-427, em Alenquer, foi entregue no ano passado com toda a extensão de 23 km asfaltada e sinalizada. A PA-427 foi asfaltada em duas etapas. Em 2019, foram feitos os primeiros 4 quilômetros e, em seguida, o asfalto chegou para 18,4 quilômetros finais da rodovia, completando os 23 quilômetros da extensão total.

Há, ainda, a PA-370, a Transuruará, nas regiões do Baixo Amazonas e Xingu, que recebem 76 km de asfalto. O projeto de levar asfalto para rodovias, que nunca tinham sido contempladas, iniciou ainda no primeiro ano da gestão estadual, em 2019, quando as rodovias PA-423, PA-437, e PA-429 receberam os primeiros quilômetros de asfalto, e agora estão sendo concluídas.

Na rodovia PA-254 no município de Oriximiná, estão sendo construídos 48, dos quais 18 quilômetros de asfalto estão prontos. A PA 254 é a maior rodovia estadual em extensão, com mais de 382 quilômetros, e recebe asfalto pela primeira vez.

A rodovia PA-437, em Óbidos, recebe mais oito quilômetros de asfalto, que se somarão aos 4,5 quilômetros de pavimento recebidos pelo governo do Estado, em 2019, totalizando a pavimentação da rodovia.

Estratégica para a região do Baixo Amazonas e fazendo conexão com a região do Xingu, a PA-370/Transuruará tem quase 150 quilômetros pavimentados entre os municípios de Santarém e Uruará. A estrada já tem um trecho asfaltado, e terá toda a extensão da rodovia pavimentada.

A PA-370/Transuruará é acesso para Uruará, município que faz parte do polo produtor de cacau no Estado do Pará. Na PA-437, município de Óbidos, são investidos quase R$ 13 milhões, no trecho entre o município de Óbidos até à PA-254.

"Nós temos cerca de 7.700 quilômetros de rodovias. Desses, nós tínhamos apenas cerca de 42% de rodovias asfaltadas, e o Governo Helder com uma visão estratégica garantiu mais de 1.200 km pavimentados. Com isso, o Estado vai de 42% para 60% por cento de rodovias asfaltadas, tirando o povo da lama do inverno e da poeira do verão, tendo a vida transformada", ressalta Adler Silveira.

Fonte: Agência Pará