Ideflor-Bio inicia implantação do Centro de Treinamento em Manejo Florestal em Juruti

O Instituto já está demarcando e sinalizando uma área de aproximadamente 34 mil hectares, para instalar o Centro nas glebas Mamuru-Arapiuns.

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), por meio da Diretoria de Gestão de Florestas Públicas, já iniciou a demarcação e sinalização para implantação do Centro de Treinamento em Manejo Florestal Madeireiro e Não Madeireiro no conjunto de glebas Mamuru-Arapiuns, no município de Juruti, na região Oeste. A ação faz parte da segunda etapa das atividades previstas para a implantação da unidade.

O Centro de Treinamento visa atender às demandas das comunidades locais, organizações governamentais, instituições de pesquisa, ensino e extensão, sociedade civil e empresas do setor florestal. A atividade começou na segunda-feira (16), com prazo de 60 dias, para apresentação dos resultados. Para esta fase de infraestrutura física, além da demarcação e sinalização dos limites da área está prevista também a elaboração do projeto básico e executivo, no exercício de 2023.

Como parte das ações necessárias à execução do projeto foi iniciada a elaboração do Relatório Ambiental Preliminar da área, cuja Ordem de Serviço foi emitida dia 11 de janeiro, com prazo de execução de 90 dias, referente à fase de Estudos e Diagnósticos, cuja primeira etapa iniciou em 2021 com o Inventário Florestal Amostral.

Manejo

Para 2023 estão previstas ainda a modelagem de gestão do Centro, o estudo de valoração de produtos madeireiros e não madeireiros, os serviços ecossistêmicos e a elaboração de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) da área, cujos resultados visam subsidiar a sua implantação, com redução no impacto ambiental.

O valor do investimento previsto para essas etapas chega a R$ 2,6 milhões, repassados pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), que gerencia as concessões florestais federais, e provenientes de concessões florestais federais existentes no Estado.

O Centro de Treinamento em Manejo Florestal é uma iniciativa do Governo do Pará, executada por meio do Ideflor-Bio, em uma área de aproximadamente 34 mil hectares, para a construção da estrutura física do Centro, amparada pelo Decreto Estadual n° 105/2011.

Inventário

Segundo Gracialda Ferreira, titular da Diretoria de Gestão de Florestas Públicas, o primeiro passo para a construção do Centro foi dado com o Inventário Florestal Amostral, iniciado em 2021, e que deve ser concluído neste primeiro semestre de 2023.

"O estudo é um dos pré-requisitos obrigatórios para que as áreas com florestas possam ser devidamente gerenciadas, orientando a execução de planos de manejo, estudos florestais, capacitação e demais atividades que envolvem ensino, pesquisa e extensão. A execução do Inventário Florestal Amostral fornecerá estimativas que norteiam as ações futuras, que incluem a intervenção na floresta, assim como medidas para manutenção da produção sustentável", destacou a diretora.

Avanço

A presidente do Ideflor-Bio, Karla Bengtson, ressaltou que o Instituto vem avançando nas ações de preservação e conservação dos ecossistemas, com ações e serviços aliados à base florestal sustentável. "Estamos cumprindo todas as etapas necessárias à implantação do Centro de Treinamento em Manejo Florestal, respeitando as diretrizes previstas nas leis ambientais vigentes", disse a presidente.

Ainda segundo Karla Bengtson, "o Centro de Treinamento tem como objetivo promover a política florestal, o desenvolvimento tecnológico, o fomento técnico e financeiro às atividades florestais de forma sustentável, através de práticas de manejo que preservem o meio ambiente e garantam o acesso aos recursos florestais às futuras gerações".

Fonte: Agência Pará