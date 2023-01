ÓBIDOS: Semab e Ufopa iniciam ações de parceria para extensão do Projeto Maniva Tapajós

O Projeto Maniva Tapajós, que começou em 2014 na Vila de Boa Esperança, município de Santarém, está com mais de oito anos de existência com registro positivo. Durante esse período já foram distribuídos mais de 15 mil mudas de mandioca micro propagadas a produtores da região, depois que eles enfrentaram elevados prejuízos com um fungo que afetou a raiz da planta produtora da mandioca.

Devido ao resultado positivo, o projeto estendeu seu plano de ação para atender a produtores rurais de outros municípios, como Belterra e Mojuí dos Campos, agora com ações de extensão para o município de Óbidos. O objetivo também é de proporcionar a agricultores desses municípios a produção saudável e sustentável das variedades.

Nesse contexto, no dia 30 de janeiro de 2023, em reunião remota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Óbidos – SEMAB, por meio do seu secretário Roberto Carlos Romero Pinedo, reuniu-se com os Professores da Ufopa Dra. Eliandra Sia e Dr. Marcos Amaral, no sentido de discutir parceria com a Prefeitura de Óbidos, referente ao Projeto Maniva Tapajós.

No diálogo, conheceu-se o perfil dos produtores do município a serem atendidos e desenhou-se as estratégias de ações para o ano de 2023 a serem iniciadas a partir de fevereiro.

Sobre as ações do Projeto Maniva Tapajós, o secretário Roberto Romero informou: “O projeto, incialmente, preocupa-se em definir áreas onde será utilizado para multiplicar o material genético desta nova qualidade de maniva. Definido a área, seguidamente, será realizado a coleta de solo para análise físico-química de fertilidade, com acompanhamento dos técnicos da SEMAB e coordenadores do Projeto da UFOPA. Com isso, pretende-se dar prosseguimento outras ações que pretende assegurar a propagação e expansão deste cultivar de mandioca, que demonstra maior produtividade e de resistência a doenças.”

Roberto Romero também agradeceu aos coordenadores do projeto a possível parceria com a Prefeitura de Óbidos, através da Semab: “Agradeço a atenção deste Projeto Maniva Tapajós, através dos Coordenadores, professores da UFOPA”.

www.obidos.net.br