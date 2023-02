Seduc abre PSS para formação de cadastro de reserva de professores e merendeiras

Profissionais de educação do Pará, interessados em atuar nas unidades da rede estadual de ensino, podem participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2023, para formação de cadastro de reserva, organizado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc). O edital de realização do PSS foi divulgado nesta terça-feira (31) no site da Seduc e as inscrições podem ser feitas gratuitamente no mesmo site, entre quarta-feira (01) e domingo (05). As vagas serão destinadas a professores licenciados nas 13 disciplinas do currículo do ensino médio, e também para merendeiras. ACESSE O EDITAL AQUI!

"Professor em sala de aula é condição básica para o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Além disso, sabemos o quanto uma comida bem feita por nossas merendeiras ajudam na permanência dos alunos na escola", destaca o Secretário Estadual da Educação do Pará, Rossieli Soares.

Fases - Para ingressarem nas vagas do PSS, os candidatos passarão por duas fases de seleção. A primeira é a inscrição pela internet com o preenchimento de formulário e anexação da documentação exigida no edital. A segunda é a análise curricular, processada automaticamente a partir do banco de dados gerado com as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição online.

Os candidatos selecionados serão convocados para assinatura do contrato administrativo, que terá a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Para o regime de 20 horas semanais, a remuneração dos professores será de R$ R$ 3.478,23, sendo R$ 1.932,35 de vencimento básico, além de 80% de gratificação de escolaridade e auxílio-alimentação. Já para a função de merendeira o regime de trabalho é de 36 horas semanais, com remuneração de R$ 2.215,50, sendo R$ 1.215,50 de vencimento básico e auxílio-alimentação. No momento da assinatura do contrato, os candidatos devem portar os originais dos documentos exigidos no edital, para que a Comissão do Processo Seletivo confirme a veracidade das informações prestadas na inscrição.

"O grande objetivo desse novo PSS é formar um cadastro de reserva de profissionais habilitados às funções de professor que sejam licenciados plenos nas 13 licenciaturas que estamos ofertando e que fazem parte da base comum do currículo do ensino médio. E também pessoas de nível fundamental completo que tenham cursos de aperfeiçoamento em preparação de merenda/alimentação escolar. Esse processo é para atendermos as demandas que surgirem na Seduc neste ano letivo de 2023", explicou o Diretor de Planejamento e Gestão de Pessoas da Seduc, Norberto Ferreira.

Vale ressaltar que o novo PSS da Seduc não anula a convocação de candidatos aprovados no processo seletivo anterior, o 04/2020 para a função de professor, que continuarão a ser chamados.

Serviço: Inscrições para Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2023 - das 08h de 01 de fevereiro até 23h59 de 05 de fevereiro de 2023, exclusivamente pelo site www.seduc.pa.gov.br

Fonte: Agência Pará