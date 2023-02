ÓBIDOS: Rotatória da Av. Nelson Souza foi retirada

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Infra Estrutura, procedeu a retida da polêmica rotatória que ficava na Av. Nelson Souza, na saída da cidade de Óbidos, pela rodovia.

A retirada da rotatória aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 24, sendo a secretária da de Infraestrutura e o Prefeito estavam presentes na ação.

Sobre a rotatória, o Prefeito Jaime Silva comentou: “Estamos retirando esses obstáculos aqui no meio da rua, porque não podemos chamar isso de rotatória, e que já causou muitos acidentes aqui, inclusive com mortes. A gente está recuperando o trecho da rua pra que a gente possa colocar um sinal ou uma lombada, vamos falar com o engenheiro do trânsito pra ver qual será a melhor solução”.

Confira algumas fotografias feitas durante a retirada da rotatória.

FOTOS...



