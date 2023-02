ÓBIDOS: Parte da fachada e telhado do Antigo Posto Médico Cabano desmoronou

Recentemente as fortes chuvas que atingiram Óbidos e região oeste do Pará, causaram enormes danos e transtornos para a população da região.

Em Óbidos, parte da fachada da casa centenária que foi construído na esquina da Praça de Sant’Ana, antigo “Largo da Cadeia”, provavelmente no final do século XVIII e início do século XIX, em pedra e barro, para uso residencial e comercial, desmoronou, assim como parte do telhado também foi ao chão, como podem ver na imagem seguinte.

Segundo a arquiteta Jussara Derenji, sabe-se que esse prédio, em 1835, durante a invasão cabana à cidade de Óbidos, serviu de posto médico aos Cabanos, que tinham tratados seus ferimentos e principalmente as doenças que contraiam, como a malária e a cólera, doenças epidêmicas e cíclicas da Amazônia e que até meados desse século, ainda dizimavam parcelas significativas de sua população.

Este prédio pertencia ao Sr. Antônio Diniz e a sua esposa, D. Anna Guimarães Diniz, que lavraram a escritura de compra do imóvel em 08/03/1913, em favor do comerciante italiano Rosário Conte Galati. Na construção original, a fachada tinha apenas portas, sendo posteriormente, cinco dessas portas transformadas em janelas.

As fotos seguintes foram registradas na sexta-feira, dia 24, que mostram a fachada e parte do telhado que vieram ao chão, e se não for tomada alguma providência, o restante do centenário patrimônio histórico de Óbidos poderá ser comprometido.

