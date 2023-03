Cerca de 4 mil filhotes de quelônios foram soltos na APA Jará, em Juruti

Ação também marcou o lançamento do Plano de Manejo da unidade de conservação.

Os moradores da Área de Proteção Ambiental (APA) Jará, em Juruti, receberam centenas de visitantes neste sábado (11) para um momento emocionante: soltar cerca de quatro mil filhotes de quelônios (tracajá) à natureza. Este foi o maior número em 10 anos de projeto. Além disso, neste ano a ação ambiental ganhou ainda mais relevância, pois marcou o lançamento do Plano de Manejo da unidade de conservação, documento que orienta como cuidar, usar e desenvolver o território de forma sustentável.

Os animais foram soltos após meses de trabalho que envolveram coletar os ovos, deixá-los em uma chocadeira artificial construída pela própria comunidade e, após o nascimento, cuidar para que os filhotes se desenvolvessem em tanques com água até atingir o tamanho necessário para voltar à natureza com mais segurança. Dos quase 4.740 ovos coletados, os moradores da APA soltaram 3.950 filhotes, o que foi considerado uma vitória.

A soltura ocorreu no lago Tucunaré durante um evento aberto ao público, que reuniu aproximadamente 700 pessoas. Entre eles, estava a artesã Gelúcia Silva, que levou os filhos de 8 e 10 anos para participar da ação. “É uma oportunidade de mostrar às crianças de forma prática a preservação dos animais. Eu aprendi isso com os meus pais e, agora, estou multiplicando esses conhecimentos para que, no futuro, eles vejam que os antepassados também tiveram o cuidado com a fauna amazônica”, relata.

O momento foi histórico para os moradores da APA, que começaram soltando 212 filhotes em 2013, quando o projeto Manejo de Quelônios começou. O fato foi relembrado com carinho pelo coordenador da iniciativa, Jorge Simão. “É emocionante ver o quanto o projeto cresceu. Isso representa muita dedicação, muito trabalho. É o esforço da comunidade e de muitos órgãos e instituições que nos apoiam”, comemora.

Lançamento do Plano de Manejo

Durante o evento, também foi lançado o Plano de Manejo da APA Jará. O documento que conta a história do território, explica suas características e estabelece como ele pode ser conservado, usado e desenvolvido de forma sustentável, incluindo um plano de ação até 2026.

“A criação dessa área protegida, em 2019, representou um grande marco para a política de conservação da biodiversidade e promoção do desenvolvimento sustentável na região amazônica, principalmente por abrigar quatro lagos com recursos pesqueiros fundamentais para a subsistência dos seus residentes: Jará, Tucunaré, Laguinho e Curumucuri. Além disso, por sua cobertura florestal e em regeneração, também contribui para a regulação do microclima local e oferece oportunidades para geração de renda a partir de produtos da sociobiodiversidade”, explica Jakeline Pereira, pesquisadora do Imazon e uma das autoras do Plano de Manejo.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente de Juruti, Nayme Lopes, o documento é importantíssimo para nortear o poder público em relação à gestão da área, que por ser uma unidade de conservação municipal cabe à prefeitura.

Já o morador da APA Júlio Vasquez destaca que o Plano de Manejo também é importante para orientar sobre o uso sustentável dos recursos naturais pelas próprias comunidades residentes e do entorno. “Participamos intensamente da construção do documento não só para a melhoria da nossa área, mas também de todo o município”, afirma.

O Plano de Manejo da APA Jará é fruto de uma parceria entre a prefeitura, o Imazon e a Alcoa Foundation.

FONTE: Comunicação/PMJ