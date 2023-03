Estado abre primeira etapa de vacinação contra febre aftosa em Faro e Terra Santa

O prazo para imunizar o rebanho vai até 30 de abril, e os produtores rurais devem comprovar a vacinação até 15 de maio.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e demais instituições e entidades parceiras iniciaram nesta quarta-feira (15) a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa nos municípios de Faro e Terra Santa, na região Oeste, realizada em 2023.

A campanha foi aberta as 09 h, no auditório da Escola Núbia Bentes Picanço, em Terra Santa, e contou com a presença de representantes da prefeitura local, de produtores rurais e fiscais agropecuários da Adepará que atuam na região, os médicos veterinários Rogério Pessoa e Roberta Fulco.

Nesta etapa da campanha, nos dois municípios deverão ser vacinados animais de todas as idades. O prazo para imunizar o rebanho é de 45 dias - até 30 de abril. Os produtores rurais precisam comprovar a vacinação até o dia 15 de maio.

Localizados na divisa com o Estado do Amazonas, Faro e Terra Santa seguem o calendário de vacinação do governo amazonense devido ao fenômeno das cheias dos rios, que interferem nas pastagens e na oferta de nutrientes.

O fiscal estadual agropecuário Joylson Bentes Canto, veterinário e gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa da Adepará, informou que a vacinação em Faro e Terra Santa complementa a etapa estadual da campanha, que começará em maio, abrangendo 127 municípios.

Parceria - O calendário específico não prejudica a atividade pecuária na região. Joylson Canto ressaltou a importância da parceria com o produtor para o êxito do programa. "A conscientização e o empenho do produtor em combater a doença têm se refletido em excelentes resultados, que são primordiais para pleitear uma futura suspensão da vacinação no Pará, que pode vir a trazer maior valorização ao rebanho do Estado", acrescentou.

Segundo dados da Adepará, o município de Terra Santa possui 520 propriedades rurais cadastradas, e Faro soma 180. Ambos têm um rebanho aproximado de 45 mil animais - 70% bovinos e 30% bubalinos. No ano passado, o índice de cobertura vacinal ficou em 99,14% nos dois municípios.

De acordo com a Adepará, o Estado possui atualmente mais de 26 milhões de bovídeos, alcançando média de cobertura vacinal de 99.09%. O índice preconizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) é de 90%.

Certificação - O Pará vem comprovando ausência do vírus da febre aftosa em seu território há 18 anos, sendo certificado internacionalmente como área livre de febre aftosa com vacinação desde 2018. A manutenção desse status depende da execução de ações de vigilância sanitária do PNEFA (Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa), que tem como objetivo identificar precocemente qualquer suspeita de reintrodução do vírus para contenção imediata, sem prejuízos para a economia. As ações são executadas pelo Serviço Veterinário oficial rotineiramente.

O Estado prossegue com o cronograma de vacinação, dividido em cinco etapas, em todos os municípios.

Etapas da vacinação

- Março e abril: Faro e Terra Santa - vacinação com faixa etária para todos os bovídeos.

- Maio: Etapa contempla 127 municípios - vacinação com faixa etária para todos os bovídeos.

- Julho e agosto: Faro e Terra Santa - vacinação para bovídeos de 0 a 24 meses.

- Agosto a outubro: Etapa Marajó - vacinação de bovídeos de todas as idades.

- Novembro: Novamente em 127 municípios - vacinação de bovinos e bubalinos de até 2 anos de idade.

FONTE: Agência Pará