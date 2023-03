Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem  de Óbidos receberão o piso salarial nacional

Enfermeiros receberão R$ 4.750,00 e Técnicos em enfermagem R$ 3.325, novos salários começam a ser pagos em abril.

Conforme anunciado em 1º de março pela Prefeitura de Óbidos, os profissionais da saúde do município terão os salários ajustados ao piso nacional. A atualização no valor do pagamento dos Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem já começam a ser pagos em abril.

Anteriormente, os enfermeiros recebiam R$ 2.744,00, já os técnicos em enfermagem R$ 2.689,00. Mas, a partir de abril, os enfermeiros ganharão R$ 4.750.00 e os técnicos em enfermagem R$ 3.325,00.

Ao garantir o pagamento do piso aos profissionais da saúde, o prefeito Jaime Silva ressaltou que atos como esse só são possíveis se houver equilíbrio fiscal. A organização nas contas públicas garantiu a Óbidos a nota “A”, na avaliação da situação fiscal do Tesouro Nacional.

“Esses profissionais são importantes para o funcionamento de qualquer organização que oferte serviços em saúde e, sem dúvida, foram imprescindíveis quando na pandemia da Covid-19. Então nós queremos aos poucos reconstruir e reestruturar a saúde no município. Chegou a hora de reconhecermos a importância desses trabalhadores, então esse é o reconhecimento pelo serviço que eles realizam”, disse Jaime.

Atualmente, atuam na rede municipal de saúde, 35 enfermeiros, 68 técnicos em enfermagem e 6 socorristas, que estão lotados nos mais diversos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Sara Marinho, técnica em enfermagem, agradeceu a gestão por reconhecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais da saúde.

“É uma alegria que temos no reconhecimento, porque a gente trabalha muito, durante muitas horas, é exaustivo, mas também é uma honra e um privilégio saber que, não só o nosso trabalho está sendo reconhecido, mas que o município também é reconhecido por esse serviço que fazemos, porque as pessoas estão sendo bem atendidas, e nós colaboramos para isso”, ressaltou Sara.

A atualização nos valores se deve ao reconhecimento da importância de uma boa remuneração aos profissionais que tanto se dedicam ao bem-estar da população.

O pagamento do piso nacional em Óbidos foi avaliado pela secretária municipal de saúde, Selma Caetano, como positivo. “Esse aumento de salário chega em um momento muito especial para todos os profissionais depois de todo o trabalho desenvolvido durante a pandemia, e é nada mais do que merecido” finalizou.

FONTE: Comunicação/PMO