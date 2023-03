Dia Mundial da Água, preservar é preciso!

O Dia Mundial da Água é comemorado, todos os anos, no dia 22 de março. A data foi sugerida na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, e passou a ser comemorada em 1993. A cada ano, um novo tema é escolhido, sendo para o ano de 2023, o tema é “Acelerando Mudanças - Seja a mudança que você deseja ver o mundo”.

O objetivo do Dia Mundial da Água é promover conscientização sobre a relevância da água para a nossa sobrevivência e de outros seres vivos. Além disso, a data é um momento para lembrar a importância do uso sustentável desse recurso e a urgente necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, evitando poluição e contaminação.

Na foto, um navio navega nas águas do Rio Amazonas, próximo a cidade de Óbidos, onde o Rio se afunila, formando a parte mais estreita e profunda do grande Rio Amazonas, que o povo local o denominou de “Garganta do Rio Amazonas” ou “Fivela do Rio Amazonas”, onde milhares de embarcações circulam e os ribeirinhos utilizam as suas águas para sobreviver.

Ribeirinhos pescando nas águas do Rio Amazonas

A vazão média do Rio Amazonas é de 209.000 m³/s de água, sendo, portanto, considerado o maior rio do planeta. A área de drenagem do Rio Amazonas, principal curso de água da bacia Amazônica é de cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. O rio possui um número superior de mil afluentes.

“A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura”, Art. 2º da Declaração Universal do Direito da água

