Imagem peregrina de NS de Nazaré visitará Óbidos dia 21/04

No período de 18 a 23 de abril a Imagem peregrina de NS de Nazaré visitará nas cidades do oeste do Pará.

O Círio de NS de Nazaré, padroeira dos paraenses, acontece todo ano, no mês de outubro, em Belém do Pará, e antecedendo o evento, existe uma programação de visitas da Imagem Peregrina às cidades, paróquias, hospitais e outras instituições, sendo que no período de 18 a 27 de abril realizará visitas nas cidades do oeste do Pará.

A cidade de Óbidos receberá no dia 21 de abril de 2023 a visita da imagem peregrina de NS de Nazaré. A chegada da imagem é um momento de grande emoção e de fé para os fiéis que aguardam ansiosamente por esse encontro.

Haverá uma missa de acolhida e pós a missa, a imagem ficará disponível para visitação dos fiéis na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Essa é uma oportunidade única para os fiéis que desejam expressar sua devoção à padroeira dos paraenses e vivenciar um momento de fé e devoção.

A visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é um momento muito especial para a cidade de Óbidos e para todos os fiéis que acreditam na força da fé e da devoção. É um momento de reflexão e devoção, uma oportunidade de fortalecer a espiritualidade e a fé. Por isso, não perca essa oportunidade única de viver um momento de muita emoção e devoção na companhia da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Programação em Óbidos

09h - Acolhida da imagem e Santa Missa na Comunidade Santo Antônio - Curumu

12h - Momento Mariano na Igreja Santa Terezinha

14h - Acolhida e visitação à imagem na Comunidade São Francisco de Assis

17h30 - Momento Mariano na Igreja São Francisco

18h30 - Carreata pelas ruas de Óbidos até à igreja de Nossa Lourdes

19h30- Missa Campal

Após à missa, a imagem ficará para visitação dos fiéis na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes.

Visita de NS de Nazaré no oeste do Pará

Outros municípios do oeste do Pará, também receberão a visita de NS de Nazaré, conforme programação.

18/04: Terça-feira -Terra Santa.

19/04: Quarta-feira - Faro.

20/04: Quinta-feira - Juruti.

21/04: Sexta-feira - Óbidos.

22/04: Sábado - Oriximiná (Área urbana).

23/04: Domingo - Oriximiná (Área rural - Comunidade Quilombola)

www.obidos.net.br