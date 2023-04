Projeto do Barco Hospital Papa Francisco chega a 70 expedições realizadas

Iniciativa está perto de totalizar 350 mil serviços de saúde prestados. Embarcação também possui estrutura para a realização de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade.

Com o objetivo de levar assistência de saúde para locais de difícil acesso por via terrestre, o Barco Hospital Papa Francisco chegou a 70 expedições realizadas no Pará. Realizado em uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, a iniciativa alcançou a importante marca com quase quatro mil serviços prestados e 625 refeições servidas a comunidades ribeirinhas de Itaituba, no sudoeste paraense.

Durante o período entre 12 e 18 de abril, as comunidades São Luiz do Tapajós e Paraná Miry tiveram acesso a diversos tipos de atendimento de saúde. Foram 562 consultas médicas realizadas, divididas em clínica geral, oftalmologia, pediatria, dermatologia, anestesiologia e cirurgia geral. Na parte odontológica, foram 356 atendimentos entre consultas e procedimentos.

Atendimento Odontológico no BH Papa Francisco

Na parte de exames, foram 1.937 realizados, entre laboratoriais, mamografia, métodos gráficos, oftalmológicos e ultrassonografia. Além disso, foram entregues kits de medicação, orientação farmacêutica e vacinas oferecidas para as pessoas que buscaram o Barco Hospital.

O Barco Hospital também possui estrutura para a realização de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade. Nesta expedição, foram realizadas 38 cirurgias, além de 17 internações.

O secretário de Saúde Rômulo Rodovalho celebrou a marca atingida pelo projeto: "Setenta edições de um projeto tão importante para nossos irmãos ribeirinhos é um número que nos deixa muito felizes. Ver a quantidade de pessoas que estão recebendo um atendimento de qualidade a cada expedição nos faz ver que estamos no caminho certo", afirmou.

A iniciativa está perto de totalizar 350 mil serviços de saúde prestados. Estão previstas para 2023, mais 16 expedições do Barco Hospital Papa Francisco. Ainda em abril será realizada a 71ª edição no município de Faro, entre os dias 26 e 02 de maio. Em maio, o projeto irá para Santarém, entre os dias 10 e 17 e Monte Alegre, entre os dias 24 e 31.

Texto: Edilson Teixeira/Ascom Sespa