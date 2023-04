Visita de NS de Nazaré no Baixo Amazona já ocorreu em Terra Santa, Faro e Juruti

A Diretoria do Cirio de Nazaré iniciou uma programação da visita da imagem peregrina de NS de Nazaré pelas cidades do Baixo amazonas, sendo que nesta terça-feira, dia 18, visitou a cidade de Terra Santa. A imagem foi recebida no Aeroporto, percorreu em carreata pelas ruas da cidade, passando por várias comunidades, antes de chegar à Igreja Matriz de Santa Isabel, onde fiéis participaram de um momento especial de oração e louvor.

Em_Faro,_a_visita foi nesta quarta-feira, dia 19, quando aconteceu uma procissão fluvial, com chegada no porto da cidade de Faro, onde os fiéis foram recepciona-la. À tarde, ocorreu uma procissão pelas ruas da cidade e visitação da imagem peregrina.

Nesta_quinta-feira, dia 20, pela manhã, foi a vez da cidade de Juruti receber a visita da imagem de NS de Nazaré pela manhã, onde aconteceu uma carreata pelas ruas da cidade. A noite, será celebrada uma missa de acolhimento e após a missa, terá a visitação da imagem e realização da Noite Cultural, com venda de iguarias, atrações culturais e bingo.

A_cidade_de_Óbidos receberá a Imagem Peregrina de NS de Nazaré, nesta sexta-feira, dia 21 de abril de 2023, e conforme programação, haverá uma missa de acolhida e pós a missa, a imagem ficará disponível para visitação dos fiéis na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Essa é uma oportunidade única para os fiéis que desejam expressar sua devoção à padroeira dos paraenses e vivenciar um momento de fé e devoção.

