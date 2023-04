Lei Paulo Gustavo destinará mais de R$ 400 mil à cultura de Óbidos

A Lei Paulo Gustavo é uma iniciativa que tem como objetivo apoiar a cultura brasileira por meio do financiamento de projetos culturais em diversas áreas, incluindo a produção audiovisual, salas de cinema, formação no audiovisual, apoio à cineclubes, festivais e amostras, além de outras áreas que não estejam diretamente ligadas ao audiovisual.

A cidade de Óbidos, localizada no estado do Pará, será uma das beneficiadas pela Lei Paulo Gustavo, recebendo um investimento inédito de mais de R$ 400 mil para a cultura local. A Secretaria de Cultura e Turismo de Óbidos participou de um seminário promovido pelo Ministério da Cultura para repassar as diretrizes da Lei Paulo Gustavo e agora iniciará a fase de articulação com o segmento da cultura e da produção audiovisual local, visando auxiliar no financiamento de projetos.

“A capacitação deixou claro a forma acessível como a Lei Paulo Gustavo foi formulada, para de fato, garantir apoio ao segmento cultural e audiovisual. São mais de R$ 400 mil que serão injetados na nossa cultura, por isso a secretaria está preparada para assessorar os grupos, artistas e demais interessados”, garantiu Luiz Carlos, Secretário de Cultura de Óbidos.

O investimento em Óbidos contemplará diversos setores, sendo que a produção audiovisual receberá a maior parte dos recursos, com R$ 241.883,34 destinados para esse fim. Além disso, projetos voltados para salas de cinema receberão R$ 55.310,57, enquanto a formação no audiovisual, apoio à cineclubes, festivais e amostras terão R$ 27.772,71. Outras áreas da cultura que não estejam relacionadas ao audiovisual receberão R$ 131.632,99. Totalizando R$ 456.599,61.

Para repassar informações sobre os critérios de captação dos recursos disponíveis, a Secretaria de Cultura e Turismo de Óbidos - Semcult realizará uma reunião com fazedores de cultura, entidades que atuam no segmento, educadores e profissionais que se encaixem nas diretrizes da lei. O encontro acontecerá na próxima sexta-feira (5), às 19h, na Casa de Cultura.

Com o apoio da Lei Paulo Gustavo, a cidade de Óbidos poderá fortalecer ainda mais a cultura local, estimulando a produção artística e cultural e valorizando a identidade cultural obidense.

www.obidos.net.br - Com informações da Ascom/Pmo