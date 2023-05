A peregrinação da imagem de Senhora Sant´Ana inicia por Manaus

A Coordenação da Festividade de Senhora Sant´Ana 2023, que este ano tem a frente do Padre Adalberto, o qual nos informou que a Peregrinação de Sant´Ana 2023, iniciará pela capital Baré, Manaus, no Amazonas, e será no período de 21/ 05 a 11/06, onde a colônia de obidenses e devotos da padroeira dos obidenses é grande.

Além de Manaus, a Padroeira dos obidenses visitará, Belém do Pará, Macapá, capital do Amapá e Santarém, retorna para Óbidos, no início de julho.

Padre Adalberto informou que a imagem peregrina de Sant´Ana sairá de Óbidos, dia 19, e chegará em Manaus dia 21 de maio e fará a peregrinação até o dia 11 de junho, posteriormente irá para Belém do Pará.

Em Belém do Pará, uma comissão de peregrinação se reúne nesta sexta-feira, dia 12, para traçar as coordenadas das visitações de Senhora Sant´Ana nas casas do obidenses devotos da padroeira dos obidenses, na capital paraense.

Quanto aos preparativos para a Festividade de Sant´Ana 2023, que acontece em julho, o Padre Adalberto informou que neste sábado, dia 13, às 10h, terá uma coletiva à imprensa, na Casa Paroquial de Sant´Ana, para dar os informes dos preparativos, e no domingo, dia 14, na missa da noite na Catedral de Sant´Ana, acontecerá o lançamento do Cartaz da Festividade.

SERVIÇO

Coletiva de imprensa

Subject: Preparativos para a Festividade de Sant'Ana 2023.

Data: 13 de maio - sábado. Horário: 10hs

Local: Casa Paroquial de Sant'Ana - Rua Marcos Rodrigues de Souza. (Atrás da Catedral de Sant'Ana).

Paróquia de Sant'Ana - Festividade de Sant'Ana 2023.

Lançamento do Cartaz da Festividade

