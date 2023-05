ÓBIDOS: Festividade de NS de Fátima encerra neste sábado, dia 13

A Festividade de Nossa Senhora de Fátima, no Bairro de Fátima, em Óbidos, teve seu início no dia 6 de maio e culminará neste sábado, dia 13 de maio, quando finaliza esse evento sagrado, que neste ano enfocou o tema: "Mari, modelo de vocação e missão para a Igreja".

Nesta sexta-feira, dia 12, no penúltimo dia da festividade, tivemos a oportunidade de acompanhar a procissão, cujo tema foi "Amai-vos uns aos outros". Centenas de fiéis saíram da Escola Guilherme de Lopes Barros e percorreram com devoção as diversas ruas do Bairro, em direção à Igreja de Fátima, onde ocorreu uma solene missa, presidida pelo reverendo Padre Adalberto Santos.

A comunidade católica e os fervorosos devotos de Nossa Senhora de Fátima compareceram a esse evento especial da noite, do qual registramos em fotografias a programação deste dia que antecede o final da Festividade.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N ANdrade