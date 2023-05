SANTARÉM: Incêndio de grande proporção atingiu o Espaço Pérola do Tapajós

Na tarde desta terça-feira, 16, um incêndio de grandes proporções atingiu o espaço Pérola do Tapajós, localizado dentro do Parque da Cidade. O sinistro provocou apenas perdas materiais. O Parque está interditado para visitação.

Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e suas equipes empenharam todos os esforços para conter as chamas. No entanto, devido ao vento forte, as chamas se propagaram rapidamente, dificultando os trabalhos de combate ao fogo, mesmo com a colaboração dos carros-pipas disponibilizados pela Prefeitura.

É importante ressaltar que grande parte do material foi salva graças à pronta ação dos funcionários da Prefeitura e à valiosa ajuda de populares que, ao passarem pelo local, prontamente se voluntariaram para auxiliar na retirada da mobília.

Grande parte do bobiliário foi salva por populares e populares.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para apuração das causas do incêndio e das medidas a serem tomadas.

O espaço abrigava mobiliário escolar que estava sendo distribuído às escolas da rede municipal de ensino. Após o controle total do incêndio, o local passará por perícia especializada dos órgãos competentes para apontar as causas.

“Entregamos 16 obras da Educação neste início de ano e temos mais de 30 obras para entregar durante a programação de aniversário de Santarém, que será neste mês de junho. Com muito trabalho e esforço conseguimos salvar a maior parte dessas mobílias que estão em processo de distribuição”, informou a professora Maria José Maia, secretária municipal de Educação.

O Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, esteve no local com uma comitiva de secretários e lamentou profundamente o ocorrido no Espaço Pérola do Tapajós. "Nosso primeiro pensamento é agradecer a todos que, de forma solidária, uniram-se aos esforços para conter o incêndio e salvar parte do patrimônio do local. Vamos fazer o levantamento do prejuízo e esperar a perícia".

O secretário Bruno Costa, titular da Semap, que administra o Parque, informou que vai aguardar o resultado da perícia e que o local passará por uma limpeza e os materiais serão remanejados para outro espaço.

"Vamos aguardar a perícia. Enquanto isso, o local segue interditado. O material salvo será remanejado para outro espaço", disse Bruno Costa.

FONTE: Comunicação/PMS