Coordenação do XXXIII Festival do Jaraqui homenageia imprensa obidense

Nos dias 10 e 11 de junho aconteceu em Óbidos o XXXIII Festival do Jaraqui. O evento foi organizado pela Associação Cultural Obidense - ACOB.

No final do festival, domingo, 11, a imprensa local que transmitia o evento em tempo real nas redes sociais e em seus respectivos portais na Internet, foi surpreendida com um gesto simbólico de grande reconhecimento e importância para a categoria. Trata-se da entrega de uma medalha produzida pela ACOB com a gravura do peixe simbólico do município obidense, o jaraqui.

As medalhas foram entregues aos comunicadores pelo Sr. Bruno Moraes que faz parte da coordenação do evento. O gesto inédito da ACOB demonstra seu respeito e apoio aos integrantes da imprensa local que com empenho e esforço trabalham sempre para enaltecer cada vez mais a cultura obidense com todo apoio aos eventos da entidade.

Em agradecimento a esse feito inédito essa matéria está sendo publicada nos portais: Oeste Pará News, Obidos.Net.Br, Blog do João Santos, Blog do Marcos Cantuário, Fuxicando Esportes e Renatinho do Face.

Em nome dos meios de comunicação registra-se o nosso agradecimento à Coordenação do XXXIII Festival do Jaraqui.

Fonte: Blog do Marcos