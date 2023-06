ÓBIDOS: 33ª Edição do Festival do Jaraqui encerra com a escolha da Rainha do evento

Óbidos, Pará - O Festival do Jaraqui, que celebra a piracema do peixe símbolo de Óbidos, no oeste do Pará, chegou em 2023 a sua 33ª edição. O evento, realizado pela Associação Cultural Obidense (ACOB), agitou a Praça de Sant'Ana ao longo do fim de semana, encerrando com chave de ouro no domingo, dia 11.

O Festival do Jaraqui, um dos eventos mais tradicionais da região, atraiu um bom público, que acompanhou a programação diversificada. Os frequentadores tiveram a oportunidade de degustar uma variedade de pratos feitos a partir do jaraqui, uma especialidade da culinária obidense. Desde o jaraqui assado, frito, cozido e muitas outras opções, os sabores conquistaram o paladar dos presentes, com destaque para o tradicional jaraqui no tucupi.

Jaraqui no tucupi

A música foi uma das grandes atrações do festival, com apresentações de artistas locais que representaram diferentes segmentos da cultura musical obidense. No palco de apresentações, passaram Banda Manoel Rodrigues, Joelson Araújo, Netinho Moreno e Zezinho Batera, Quarteto Brisa Show, Pagode, Banda Lazer, Rosilvado e Dryca Santos, e a icônica Banda Simmons, que embalou a população obidense por várias décadas e fez um retorno triunfal aos palcos locais.

No entanto, o ponto alto do Festival foi a tão esperada escolha da Rainha do Festival do Jaraqui 2023. Três candidatas, Ana Kely, Jocinara Pinheiro e Jarciane Castro, desfilaram para o público local, trajadas com fantasias que faziam referência à pesca do jaraqui e às lendas locais. Após uma disputa acirrada, a jovem Ana Keley representando a Quadrilha de São João, foi coroada como a grande vencedora, encantando a todos com sua beleza e elegância.

Ana Kely , Rainha do Festival do Jaraqui

Além de celebrar a cultura obidense, o Festival do Jaraqui também possui um importante objetivo social. Os recursos arrecadados durante o evento são destinados à manutenção do Museu Integrado de Óbidos, uma instituição valiosa para a preservação da história local. A presidente da ACOB, Maria Alice Aquino, expressou sua gratidão pela participação e apoio de todos, destacando a importância do festival para a comunidade e para a preservação da identidade cultural de Óbidos.

Com mais uma edição de sucesso, o Festival do Jaraqui deixou sua marca em Óbidos, reforçando o orgulho da cidade por suas tradições e celebrando a união da comunidade em torno da cultura e do peixe símbolo da região. O evento deixa saudades e a promessa de retornar ainda mais forte no próximo ano, encantando novamente a todos os amantes da culinária e da cultura obidense.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade